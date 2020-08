Sgarbi trova la pace dei sensi: folgorato da una capra dell'Olgiastra

20 agosto 2020 a

a

a

Vittorio Sgarbi è rimasto letteralmente folgorato da una capra. Probabilmente stanco di dover dare della "capra" a tutti coloro che gli fanno girare le scatole, il parlamentare e critico d'arte, in questi giorni in vacanza ad Arbatax in Sardegna, ha visitato Baunei, località nota proprio per essere la terra delle capre. E Sgarbi non ha resistito. Quando ha visto questa capretta l'ha subito presa in braccio e ha iniziato a coccolarla.