Sulle discoteche raccontano balle. Sgarbi scatenato contro la stretta sulla movida

16 agosto 2020 a

a

a

"Sulle discoteche raccontano solo balle". Vittorio Sgarbi è un fiume in piena contro la decisione del governo Conte di chiudere le discoteche per evitare i contagi del coronavirus. Secondo Sgarbi in discoteca non passa nessun contagio e, oltretutto, di coronavirus non si muore ma dipende tutto dal quadro di salute generale e dall'età di ogni persona.

"Un ragazzo di 15, 16, 17 o 20 anni - spiega Sgarbi - ha tutto il diritto di andare in discoteca dopo una serata in vacanza al mare. E' l'atto di un governo dispotico".