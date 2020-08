Pagamenti e cartelle sospese. Tutto quello che c'è da sapere

18 agosto 2020 a

a

a

Dopo l'entrata in vigore del Decreto Agosto, l'Agenzia delle entrate ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti e dà chiarimenti in materia di riscossione. In particolare, il Decreto Agosto estende fino al 15 ottobre 2020 la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione.

Decreto agosto, più rate per tasse: 400 milioni alla ristorazione e spunta il fondo casalinghe

La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione. Agenzia Riscossione, guidata da Ernesto Maria Ruffini, fornisce dunque nuovi approfondimenti sulle modifiche alla normativa della riscossione introdotte in questi mesi a seguito dell’emergenza Covid-19. Vediamo nel dettaglio le misure del Decreto richiamate nelle Faq pubblicate sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.