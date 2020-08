Viviana Parisi e Gioele, spunta l'ipotesi agghiacciante

16 agosto 2020 a

Non si fermano le ricerche del piccolo Gioele di 4 anni, il bambino scomparso lo scorso 3 agosto con la madre, Viviana Parisi poi ritrovata senza vita l’8 agosto. Ma del bimbo si sono perse le tracce. Sono in corso nuovi sopralluoghi in alcune zone, nei pressi dell’autostrada da dove la donna è arrivata con il bambino. Ma gli inquirenti cercano di capire se il figlio fosse ancora vivo quando la donna ha attraversato il guardrail.

Il papà di Gioele “Chi sa parli. Viviana? Forse incidente o malore”

Intanto, come apprende l’Adnkronos, si aggiunge una nuova ipotesi sulla morte di Viviana Parisi e la scomparsa del figlio Gioele di 4 anni. Come si apprende da ambienti giudiziari, si indaga su una possibile aggressione del bambino e della donna da parte di uno o due molossoidi, forse Rottweiler, che sarebbero stati visti nella zona. Dall’autopsia è emerso che sulla gamba della donna c’erano dei morsi di animale, ma per sapere di che tipo di animale si tratta bisogna attendere il risultato delle analisi dei medici legali.