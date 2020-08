Viviana Parisi, soccorritori con cani e droni nei boschi alla disperata ricerca di Gioele

10 agosto 2020 a

a

a

Proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Gioele scomparso insieme alla madre Viviana Parisi, la dj trovata morta nei boschi di Caronia. In campo vigili del fuoco, protezione civile, polizia, finanza, carabinieri con unità cinofile e droni per trovare il figlio di 4 anni che era con lei. Sotto l'autostrada A20 Messina-Palermo la donna ha avuto un incidente con l'auto prima di scavalcare il guard rail e scomparire nel nulla con il bambino.

L'Opel Corsa a bordo della quale viaggiava quella sera ha impattato nella galleria Turdo contro un furgone di alcuni operai che si occupano di manutenzione stradale. I testimoni hanno raccontato di averla vista allontanarsi dopo aver lasciato l'auto nella piazzola ma poi che fine abbia fatto Viviana con Gioele resta un mistero sul quale sta indagando la Procura di Patti che al momento non esclude la pista dell'omicidio.

Potrebbe aver ucciso il figlio e poi si sarebbe suicidata, potrebbe essere stata uccisa da qualcuno che poi avrebbe portato via il bambino. Viviana avrebbe affidato Gioele a qualcuno per poi togliersi la vita. Non si esclude neppure un incidente: la donna potrebbe essere caduta violentemente e aver sbattuto la testa mentre il piccolo sarebbe scappato. Si attende l'esito dell'autopsia sul corpo della dj ritrovata cadavere mentre vanno avanti le ricerche di Gioele. Una corsa contro il tempo.