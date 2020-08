Cittadinanza onoraria ad Al Pacino. Così il comune di San Fratello ha ricostruito il suo albero genealogico

Salvatore Bucolo 06 agosto 2020 a

Al Pacino riceverà la cittadinanza onoraria del Comune di San Fratello in provincia di Messina e a consegnarla sarà il sindaco dott. Salvatore Sidoti Pinto. È stato il prof. Salvatore Di Bartolo, da sempre molto impegnato nel sociale, ad occuparsi nelle ultime settimane della ricostruzione dell'albero genealogico della famiglia Pacino. Dagli studi realizzati dal prof. Di Bartolo si evince che la prima traccia di un “Pacino”, nato a San Fratello risale al 1782, anno di nascita di Benedetto Pacino, bisnonno del nonno di Al Pacino. Ad emigrare da San Fratello fu invece Alfio Pacino, nonno di Al, che partì alla volta degli States nel 1908. Di seguito l'albero genealogico della famiglia Pacino:

- BENEDETTO PACINO nato a San Fratello nel 1782 (il bisnonno del nonno di Al);

- ROSALIA DANISI moglie di BENEDETTO PACINO nata a San Fratello nel 1784 (la bisnonna del nonno di Al);

- ALFIO PACINO nato a San Fratello il 26 febbraio 1822 figlio di BENEDETTO e ROSALIA PACINO (il nonno del nonno di Al);

- FELICIA CARBONETTO moglie di ALFIO PACINO nata a San Fratello il 9 maggio 1833 (la nonna del nonno di Al);

- BENEDETTO PACINO nato a San Fratello il 12 giugno 1858 figlio di ALFIO e FELICIA PACINO (bisnonno di Al);

- MARIA TERESA DRAGO moglie di BENEDETTO PACINO nata a San Fratello il 13 marzo 1860 (bisnonna di Al);

- ALFIO PACINO nato a Sant'Agata di Militello il 17 marzo 1892 figlio di BENEDETTO e MARIA TERESA PACINO (nonno di Al);

- GIUSEPPA LATTERI moglie di ALFIO PACINO nata a San Fratello il 27 dicembre 1902

(nonna di Al).

Il dott. Di Bartolo, con il suo lavoro, ha voluto aiutare il divo a riscoprire le sue origini e quelle della propria famiglia, nonché la storia e le tradizioni della terra che diede i natali a nonni paterni. Infatti, lo stesso Di Bartolo lo scorso 25 aprile in occasione dell'80esimo compleanno del divo gli aveva fatto pervenire negli Usa un abito tipico da Giudeo di San Fratello, come quelli che nella cittadina nebroidea si indossano per celebrare i riti della settimana Santa. Adesso l'obiettivo è quello di sancire il definitivo avvicinamento tra Al Pacino e la sua San Fratello e ciò attraverso il conferimento della cittadinanza onoraria. Ed in tal senso si è già mossa l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Sidoti Pinto, che ha fatto pervenire nei giorni scorsi al divo una lettera con un invito ufficiale a San Fratello.