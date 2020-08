"Navi quarantena per i migranti? Sarà un disastro". L'infettivologo stronca Lamorgese

05 agosto 2020 a

"Le navi-quarantena? Rischiano di creare focolai invece che evitarli. L'effetto potrebbe essere come quello della Diamond Princess in Giappone all'inizio dell'epidemia". A stroncare il piano del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per risolvere la questione coronavirus e immigrazione è l'infettivologo Massimo Galli in un'intervista all'Huffington post.

Video su questo argomento Migranti, D'Inca: "Tutti negativi al covid quelli allontanati e poi rintracciati a Cori"

"In linea generale - dice Galli - se ci sono persone che devono fare la quarantena non sapendo se sono infettate o no, diventa complicato nel momento in cui ti arriva un focolaio da gestire. Se poi le strutture a terra sono inadeguate, sei da capo a dodici. Paradossalmente sarebbe diverso se si mettesse su una nave tutto un gruppo di infetti con uno staff medico e tutte le necessarie cautele".

Per Galli la soluzione migliore sarebbe "sequestrare alberghi e villaggi turistici, anche se ovviamente non è il caso in questo momento". E quindi il problema resta...