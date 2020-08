Lampedusa, clandestino beccato a rubare un'auto. Salvini: ecco la risorsa del governo

04 agosto 2020 a

"Dato che non abbiamo abbastanza delinquenti in Italia, importiamo anche quelli dal resto del mondo". L'ultimo video pubblicato da Matteo Salvini sui social è quello che ritrae un immigrato mentre cerca di rubare un'auto. Siamo a Lampedusa, nell'epicentro dell'emergenza migranti dove il centro di accoglienza è al collasso per gli sbarchi senza fine, quando un clandestino tenta di fuggire a bordo di un'auto ma viene scoperto e filmato. L'ennesimo affondo di Matteo Salvini contro la gestione fallimentare del governo sui migranti è servito: "Ecco le risorse del governo Pd-M5s", commenta pubblicando il video.