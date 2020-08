Due migranti in fuga dalla quarantena a Orte, scatta la caccia all'uomo

Sullo stesso argomento: Migrante col Covid scappa per fare due passi. Ore di panico a Palermo

Continua senza sosta la grande fuga dei migranti dai centri di accoglienza. L'ultimo caso a Orte, dove un tunisino e un egiziano sono scappati dalla struttura dove stavano trascorrendo il periodo di quarantena per il Covid-19. Le autorità preposte hanno spiccata una nota di ricerca per Amro Khalil e Haj Brahim Mohamed, questi i nomi dei due migranti fuggiti. I due nordafricani sono ricercati in tutta la provincia di Viterbo.