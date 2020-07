Processo a Matteo Salvini, la gaffe del Tg2: lo hanno assolto

31 luglio 2020 a

a

a

"Salvini non andrà a processo non è stata concessa l'autorizzazione". In diretta dal Senato per il Tg2 c'è Maria Antonietta Spadorcia che annuncia "il colpo di scena" ma in realtà è uno svarione. La cronista nella sala dei Postergali prende la parola e diventa la protagonista di una clamorosa gaffe: "Sembrava un voto scontato visto anche il sì di Iv. E invece no, ci sono stati 141 voti favorevoli ma 149 no. Quindi Salvini non andrà a processo. Questo è davvero un colpo di scena perche tutta la maggioranza era compatta per dire che non c'era interesse generale". "Ma il centrodestra compatto ha detto no: Salvini ha fatto l'interesse generale". Pronte le scuse della direzione del Tg2: "Nell'edizione del Tg2 delle 18.15, subito dopo l'annuncio della presidente del Senato Casellati del risultato della votazione sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, durante un collegamento abbiamo erroneamente detto che con il voto l'autorizzazione a procedere non sarebbe stata concessa, mentre il Senato ha autorizzato il processo al senatore Salvini".