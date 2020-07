Piovono rocce sulla spiaggia di Cefalonia, italiano in gravi condizioni

31 luglio 2020 a

Un turista italiano di 45 anni in vacanza sull'isola greca di Cefalonia è stato travolto da una frana e versa in gravi condizioni. L'uomo originario di Ceparana (La Spezia) si trovava sulla famosa spiaggia di Myrthos con la moglie e uno dei tre figli quando è stato travolto dalle rocce che si sono staccati da una delle montagne che sovrastano la spiaggia. Il 45enne ha riportato un grave trauma cranico, probabili fratture alla testa, al viso e alle costole e, chiamati i soccirsi, è stato trasferito all'ospedale di Argostoli e in seguito Patrasso dove ha subito un'operazione. L'uomo è in prognosi riservata ed è stato presentato un esposto alla polizia greca per l'incidente.