Scuola, un altro flop del ministro Azzolina: il portale per i supplenti è fuori uso

Un altro flop del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina: il portale per l'inserimento nelle graduatorie per le supplenze è fuori uso. "Attenzione il sistema non è momentaneamente disponibile" recita la scritta sulla schermata del sito e scoppia il caos sulla nuova procedura completamente digitalizzata per la formazione delle graduatorie provinciali per l’assegnazione delle supplenze. Una rapida assegnazione delle cattedre che restano vuote dopo le assunzioni in ruolo? Macché. In queste ore il ministero sta "combattendo" contro il disservizio della piattaforma Istanze Online.

Il dicastero assicura un "continuo monitoraggio dei problemi tecnici", ma il sindacato degli insegnanti è già sul piede di guerra: "L'informatizzazione delle graduatorie provinciali per le supplenze è già un flop".