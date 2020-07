Calano ancora i positivi in Italia: solo 129 in un giorno

21 luglio 2020 a

Sono 129 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo comunica l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile, evidenziando che il totale dei casi sale a 244.752. Il dato è in calo rispetto a quelli comunicati nei giorni scorsi, secondo cui ieri erano stati registrati 190 nuovi contagi ieri e 219 domenica.

Gli attuali casi di positività da coronavirus sono 12.248 (156 in meno di ieri) mentre i dimessi e guariti salgono a 197.431 (269 in più). Le vittime del coronavirus in Italia, in totale, raggiungono oggi quota 35.073, con 15 decessi registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 13). Restano 732 pazienti ricoverati con sintomi da Covid-19, 49 dei quali in terapia intensiva, mentre 11.467 positivi sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 43.110 tamponi. La cifra, come rivela l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile, porta il totale dei tamponi eseguiti a 6.305.412, con 3.778.483 di casi testati in totale.

Ad oggi nel Lazio sono 881 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi 697 sono in isolamento domiciliare. Mentre 184 persone sono ricoverate, di cui 9 in terapia intensiva. Infine, 853 persone sono decedute e 6.722 guarite. In totale sono stati esaminati 8.456 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio.