Castelli chiedi scusa. L'assedio dei ristoratori a Montecitorio

Il viceministro Laura Castelli "chieda scusa. Si apre con questo cartello la manifestazione voluta dal neo nato movimento M.I.O. che oggi ha chiamato in piazza Montecitorio un centinaio di persone. Erano in realtà molte di più le adesioni ma la Questura ha dato l’ok per questo numero viste le necessarie norme sul distanziamento da rispettare in era Covid.

Ci sono ristoratori, baristi, titolari di esercizi di somministrazione non solo romani ma anche provenienti da altre zone d’Italia. Si sentono abbandonati, dimenticati e ora anche offesi dalle parole della viceministra grillina che invitava loro a esercitare nuove forme di business visto che nulla può essere come prima. “Vero”, le rispondono in piazza “ma forse l’esponente del Governo non lo sa che lo stiamo già facendo. Il problema però ora è sopravvivere”. Sono in tanti ad essere preoccupati anche della cig scaduta e non ancora prorogata così come del problema degli affitti e delle scadenze fiscali che si dicono non in grado di pagare. La speranza è quella di essere ricevuti dal Governo e trovare insieme altre forme di sostengono rispetto a quelle elaborate fino ad oggi, che la categoria giudica assolutamente insufficienti.