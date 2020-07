Scappano dal centro d'accoglienza. 23 migranti violano la quarantena

19 luglio 2020 a

a

a

Erano arrivati giovedì scorso a Gualdo Cattaneo. 25 migranti erano stati accolti nel centro e sottoposti a quarantena. 23 di loro, però, sono scappati e hanno fatto perdere le loro tracce.

Video su questo argomento La Puglia è un centro d'accoglienza. Così Fratelli d'Italia spiana Conte

«Questa mattina ho incontrato il sindaco di Gualdo Cattaneo Enrico Valentini, per esprimergli vicinanza e solidarietà della Lega per la situazione a dir poco preoccupante in cui la sua comunità oggi si trova per l’irresponsabilità del governo. Dei 25 tunisini arrivati giovedì sera a Gualdo Cattaneo, peraltro senza che il sindaco venisse avvisato, se non poche ore prima, 23 sono subito scappati. Non si trovano più e hanno dunque violato la quarantena cui erano sottoposti. Chiederò spiegazioni in un’interrogazione alla Camera al ministro dell’Interno Lamorgese su come sia stata possibile una fuga, in pieno giorno, dall’Arci in cui risiedevano. La gestione dei migranti è stata a dir poco superficiale: ora le forze dell’ordine, con grande professionalità, sono impegnate in una ricerca serrata sul territorio. La comunità gualdese, tra le pochissime in Umbria a essere stata zona rossa durante l’emergenza Covid, non merita di subire l’incapacità del governo nella gestione dell’immigrazione senza regole». Lo dichiara il deputato della Lega Virginio Caparvi.