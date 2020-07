Basta file al supermercato: col carrello intelligente non si passa dalla cassa

14 luglio 2020 a

a

a

Basta file per fare la spesa al supermercato. Amazon ha una nuova soluzione per le lunghe code dovute alle misure anti-coronavirus: un carrello della spesa intelligente. Lo strumento, svelato dall’azienda martedì, utilizza sensori, telecamere e una bilancia per rilevare automaticamente i prodotti che gli acquirenti inseriscono al suo interno. A fine acquisti, il carrello carica direttamente il conto sul proprio account Amazon. Il tutto senza la necessità di alcun cassiere. Si tratta dell’ultimo tentativo di Amazon di dare una scossa al settore dei supermercati. Il colosso dello shopping online ha infatti già aperto uno store senza cassieri a Seattle che utilizza telecamere e sensori applicati al soffitto. Il gruppo Amazon ha in tutto 25 negozi senza con una tecnologia simile nel mondo. Il carrello, chiamato Amazon Dash Cart, verrà presentato per la prima volta nel nuovo supermercato di Los Angeles che Amazon aprirà entro la fine dell’anno. Diverse startup stanno già realizzando simili carrelli della spesa smart da testare nei negozi, ma molti richiedono la scansione dei generi alimentari.