Effetto coronavirus: in Inghilterra chiudono Cafè Rouge e Bella Italia

Gli effetti del coronavirus si abbattono sulle più grandi catene di ristoranti. Il gruppo Casual Dining, proprietario del Cafè Rouge e della più grande catena di ristoranti italiani in Inghilterra e Irlanda, ha deciso di chiuderne una novantina e di mettere per strada 1.900 dipendenti su 6 mila perché non ce la fa a tenerli aperti con le regole sui distanziamenti.

La catena di ristoranti di High Street Café Rouge, che ha anche il Bella Italia è entrato in amministrazione controllata. Così ben 91 punti vendita Casual Group chiuderanno immediatamente e si stanno cercando offerte per tutte o parte delle attività rimanenti. Migliaia di perdite di posti di lavoro sono state annunciate questa settimana mentre gli effetti del coronavirus continuano ad abbattersi sull'economia del Regno Unito. Le aziende del Regno Unito hanno tagliato più di 12.000 posti di lavoro in due giorni. Casual Dining Group, che possiede anche la catena Las Iguanas, ha dichiarato di sperare che un nuovo proprietario possa salvare l'azienda. "Siamo profondamente consapevoli del nostro dovere verso tutti i dipendenti e riconosciamo che questo è un momento incredibilmente difficile per loro", ha spiegato l'amministratore delegato James Spragg. "Lavorando a fianco degli amministratori faremo tutto il possibile per supportarli attraverso questo processo al fine di preservare il maggior numero possibile di posti di lavoro".

La società ha dichiarato poi di aver ricevuto "offerte multiple" per l'azienda. I ristoranti che stanno chiudendo si trovano principalmente in Inghilterra, alcuni in Scozia e Galles. 159 dei 250 punti vendita del gruppo rimarranno aperti. I ristoranti nel Regno Unito erano in difficoltà anche prima della pandemia, ma i loro ricavi sono crollati da quando l'Inghilterra è entrata in blocco a marzo. Le restrizioni saranno revocate da sabato ma anche il piano del governo - che sta pagando l'80% dei salari di nove milioni di lavoratori - inizierà ad essere ridotto da agosto. Di conseguenza, una serie di aziende ha iniziato a tagliare posti di lavoro per controllare i costi.