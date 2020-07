Bassetti: col caldo le mascherine migliori sono le chirurgiche

01 luglio 2020 a

Con il caldo portare la mascherina diventa un supplizio. Ma bisogna indossarle su naso e bocca per ridurre il rischio di contrarre il coronavirus. Quali sono le migliori allora con le temperature alte? La risposta arriva dall'infettivologo Matteo Bassetti. "Un interessante lavoro di Scarano pubblicato su Int J Env Res Publ Health dimostrerebbe come le migliori mascherine da usarsi in questa fase, specie ora che è comparso il caldo sono quelle chirurgiche e non le N95 (o FFP2) - spiega Bassetti - Le N95 infatti, oltre a costare molto di più, aumentano molto la temperatura facciale, sono più scomode da usarsi e hanno minor aderenza. Per strada vedo ancora troppa gente con le N95 perché pensano siano migliori. Lasciamole agli operatori sanitari e continuiamo ad usare, quando servono, le mascherine chirurgiche".