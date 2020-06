Morte Soleimani, l'Iran vuole arrestare Donald Trump per terrorismo

Sullo stesso argomento: Trump chiede cosa vuol dire quel 19 dopo la parola Covid. E parla di Kung Flu e virus di Wuhan

L'Iran vuole arrestare Donald Trump per l'omicidio del generale Qassem Soleimani, morto nel gennaio scorso durante un raid aereo a Baghdad. Il procuratore di Teheran, Alghasi Mehr, ha spiccato trentasei mandati d’arresto per altrettanti cittadini americani e di altri Paesi e tra questi c'è anche il nome del presidente degli Stati Uniti. "La magistratura iraniana ha emesso un’allerta rossa all’Interpol per le 36 persone ricercate, che sono figure politiche e militari. Queste persone sono condannate per ‘omicidio’ e ‘terrorismo’. Il presidente Donald Trump è in cima alla lista e continuerà a essere perseguito anche al termine del suo mandato presidenziale", ha dichiarato il procuratore di Teheran all'agenzia Fars.