Coronavirus, trovata la cura con lo steroide salvavita: la conferma dell'Oms

«Sebbene i dati siano ancora preliminari, le rilevazioni recenti secondo cui lo steroide desametasone è potenzialmente salvavita per chi è malato in modo critico di Covid-19 ci danno motivo di esultare. Ora la sfida è aumentare la produzione e distribuirlo nel mondo in modo veloce ed equo, concentrandoci sui luoghi in cui è più necessario». Così il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ha aggiunto: «La domanda è già cresciuta, dopo che i trial nel Regno Unito hanno mostrato i chiari benefici. Fortunatamente è un farmaco non costoso e ci sono molti produttori nel mondo, che siamo fiduciosi velocizzeranno la produzione».

Il direttore generale ha poi sottolineato che il desametasone «dovrebbe essere usato solo per i pazienti in condizioni gravi o critiche per Covid-19, sotto stretta supervisione medica. Non ci sono prove che questo farmaco funzioni con pazienti con sintomi non gravi o come misura preventiva, e potrebbe causare danni».