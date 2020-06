Indice Desi: Italia al 17esimo posto per connettività in Europa

Infratel: da intervento pubblico ci si aspettava risultato diverso

Italia al 17esimo posto per connettività in Europa. E' quanto emerge dall'indice Desi 2020, lo strumento mediante cui la Commissione europea monitora il progresso digitale degli Stati membri dal 2014. "L'indice Desi 2020 pone il nostro Paese al 17esimo posto in Ue per servizi di connettività con un incremento di appena 4 punti percentuali nella connettività over 100 Mbps (dal 9% al 13%)", ha sottolineato in una nota l'Ad di Infratel Italia, Marco Bellezza.

"L'entità dell'intervento pubblico messo in campo in questi anni ed affidato alla concessionaria Open Fiber avrebbe dovuto condurre a risultati ben diversi. Dall'inizio dell'anno abbiamo avviato un dialogo continuo con la concessionaria per superare le criticità nella realizzazione del piano Bul e contiamo di conseguire risultati più soddisfacenti nel prossimo Desi". "Appaiono in via di risoluzione - ha proseguito - le questioni evidenziate dalla concessionaria circa il rilascio dei permessi e le semplificazioni nella realizzazione delle opere che Infratel Italia ha accolto favorevolmente per accelerare la realizzazione dell'infrastruttura a banda ultralarga. Ora la concessionaria ci espone criticità nel reperimento di personale per le aziende di rete che realizzano le opere. Nella fase di ripartenza riteniamo che tutti debbano fare la propria parte senza risparmiarsi e invitiamo la concessionaria a porre in essere tutte le misure necessarie per realizzare gli obiettivi a piano per il 2020".

"Da lunedì prossimo - ha spiegato Bellezza - sarà attivo il nuovo sito Bul che in maniera semplice darà contezza dello stato del progetto Bul in modo da consentire ai cittadini l'esercizio di un controllo diffuso sull'attività di Infratel Italia e del concessionario Open Fiber".