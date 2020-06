Bimbo di 11 anni muore annegato nel Brenta. Stava recuperando una palla

09 giugno 2020 a

Un bambino di 11 anni è caduto nel fiume Brenta ed è morto annegato. Pare che stesse cercando di recuperare una palla. La corrente lo ha trascinato via e non c'è stato nulla da fare. È accaduto all'altezza del ponte di Carturo, che collega le sponde tra Piazzola e San Giorgio in Bosco, come riporta il giornale "Il Mattino di Padova".

Il ragazzino è figlio di una coppia marocchina che vive a Grantorto. L'undicenne era lì con altri ragazzi con cui stava giovando. Il fiume in questi giorni è ingrossato a causa della pioggia. Sono intervenuti i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco. Quando il ragazzino è stato recuperato dal fiume era già morto.