Mascherina e cappuccio. Così Chiara Ferragni scende in piazza per George Floyd

Giada Oricchio 07 giugno 2020 a

L'impegno sociale di Chiara Ferragni non si ferma. Dopo i 4 milioni raccolti per la lotta al Covid-19, l'influencer da 19 milioni di follower è scesa in piazza a Milano per esprimere solidarietà alla comunità afroamericana e ricordare George Floyd, il 46enne ucciso da un poliziotto a Minneapolis. La Ferragni, coperta da mascherina e cappello, ha preso parte alla manifestazione che si è svolta nel piazzale della stazione Centrale nonostante la pioggia e il vento.

Molti slogan e cartelli con la scritta "Black lives Matter", cori contro la politica americana di Donald Trump e le discriminazioni razziste e qualche fumogeno. La manifestazione è stata organizzata da "Razzismo brutta storia", associazione contro "tutte le forme di discriminazione, e dal gruppo "Abba Vive", fondato in ricordo del ragazzo ucciso nel 2008 a Milano da un negoziante per aver rubato un pacco di biscotti. Gli agenti hanno presidiato la piazza ma l'assembramento è stato inevitabile.