Telegram down, l'app dei messaggi criptati non va. La mappa del crash

Problemi per Telegram, l'app di messaggistica istantanea più utilizzata dopo WhatsApp. Da qualche ora la piattaforma non funziona correttamente per molti utenti che hanno segnalato il disservizio al sito specializzato Downdetector. Tra le zone più colpite quelle di Milano, Roma e Napoli.

Il down non riguarda solo l'Italia ma vaste zone d'Europa e soprattutto la Russia, dove Telegram è nato.

Dopo dopo i primi malfunzionamenti dell'app - lo smartphone non riesce a connettersi con il server e così le chat non possono essere aggiornate e i messaggi non vengono inviati - su Twitter è schizzato l'hashtag #TelegramDown dove molti utenti stanno commentando stupiti, vista l'affidabilità del servizio che in rari casi ha avuto problematiche di questo tipo negli ultimi anni.