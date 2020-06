Estorsione e riciclaggio a Roma, 9 arresti. C'è anche l'ex senatore Sergio De Gregorio

03 giugno 2020 a

Società create per riciclare denaro ed estorsioni a locali del Centro di Roma. In corso l’esecuzione di 9 arresti per estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio. Sequestrate dalla Polizia di Stato alcune società e circa 480 mila euro. Tra gli arrestati, secondo quanto si apprende da fonti investigative, c'è anche l'ex senatore Sergio De Gregorio.

Riciclaggio ed estorsioni ai locali del centro di Roma, 9 misure

L'operazione condotta dalla squadra mobile e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma è scattata all'alba di oggi. Agenti della Prima Sezione Criminalità Organizzata stanno eseguendo nove provvedimenti cautelari emessi dal gip a carico di altrettanti soggetti responsabili, a vario titolo ed in concorso, dei reati di estorsione, riciclaggio ed autoriciclaggio.

Contestualmente all’esecuzione delle ordinanze restrittive della libertà personale, è stata data esecuzione al decreto di sequestro preventivo delle quote sociali, dei conti correnti e del complesso aziendale dei beni facenti parti del patrimonio aziendale di alcune società ed un sequestro di circa 480 mila euro.