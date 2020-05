Ema Stokholma picchiata dalla madre. La sua terribile storia in tv

26 maggio 2020 a

a

a

Picchiata dalla madre. Ema Stokholma si confessa in tv e racconta le violenze subìte dalla madre quand'era bambina. La donna la picchiava senza alcun motivo, o meglio perché era convinta che la bambina, a soli 5 anni, andasse con gli uomini. "Mi picchiava quando avevo 5-6 anni, diceva che andavo con gli uomini - ha confessato a Caterina Balivo nello studio di "Vieni da me" - Aveva molti problemi mentali. Le dava fastidio anche la mia fisicità. Mi svegliavo, si svegliava e magari diceva che avevo gli occhi strani e partivano le botte".

Europe Shine a Light, Diodato canta all'arena di Verona

La Stokholma ha svelato tutto in un libro-verità intitolato "Per il mio bene", in cui la deejay e conduttrice parla dell'incubo che ha vissuto insieme al fratello. "Io non voglio fare vittimismo - ha detto - Ho superato la cosa e vado in analisi, ma il libro l'ho scritto per dare un segnale. Dobbiamo aiutare i bambini e anche i genitori, mia madre poteva e doveva essere aiutata".