Coronavirus, morti e contagi in calo a otto giorni dalla fine del lockdown

Ma bisognerà attendere un'altra settimana per capire gli effetti dell'allentamento delle restrizioni

I dati della pandemia in Italia scendono ancora ma bisognerà attendere almeno un'altra settimana per capire gli effetti dell'allentamento del lockdown sull'andamento dei contagi. Secondo il bollettino della Protezione civile sul coronavirus di oggi, martedì 26 maggio, i morti registrati nelle ultime 24 ore sono stati 78. Nessuna vittima in Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria. E dalla Lombardia arriva una correzione ai "decessi zero" di domenica: le vittime sono state tre.

I ricoverati con sintomi sono 218 in meno rispetto a ieri, per un totale di 7.917. Altre 20 persone nelle ultime 24 ore sono uscite dai reparti di terapia intensiva, dove si trovano ancora 521 pazienti, mentre sono 44.504 (-2.070) le persone in isolamento domiciliare. In diminuzione anche il numero degli attualmente positivi (52.942, -2.358).

In aumento, invece, il numero dei guariti dall'inizio dell'emergenza: sono 144.658 (+2.677). I casi totali sono 230.555 (+397). In tutto sono stati eseguiti 3.539.927 tamponi, i casi testati sono 2.253.252.



Coronavirus, a Roma solo otto nuovi casi

Sotto osservazione resta la Lombardia. Oggi su 9.176 tamponi effettuati i positivi al coronavirus sono 159, i decessi sono 22 e i guariti sono 875. Lo riferisce il quotidiano aggiornamento regionale sui dati epidemiologici, precisando che scende la percentuale del rapporto fra tamponi e positivi, che si attesta oggi all’1,7%. Ieri il rapporto era del 2,6%. Continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva, nelle ultime 24 ore -13 per un totale di 183, e -99 negli altri reparti, per un numero complessivo di 3.622. Su un totale complessivo di 87.417 positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi, i guariti sono 47.044, mentre gli attuali contagiati sono 24.477. Il numero complessivi dei morti da coronavirus in Lombardia è di 15.896.