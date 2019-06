Roma, per la porta c'è solo Pau Lopez. Pressing sul Betis

Nella testa di Petrachi e Fonseca c’è soltanto un obiettivo per la porta: Pau Lopez. Il portiere del Betis Siviglia, arrivato nel club andaluso un anno fa dopo essersi svincolato dall’Espanyol, è il nome in cima alla lista del direttore sportivo della Roma, che ha declinato le proposte per Barkas e Dragowski, portieri offerti e scartati. Il maggiore ostacolo per arrivare a Pau Lopez è rappresentato dalle richieste del Betis, intenzionato a privarsi del proprio estremo difensore mediante il pagamento della clausola rescissoria da 30 milioni di euro, senza fare sconti. Gli spagnoli hanno per ora rigettato qualsiasi proposta della Roma, pronta a spendere una ventina di milioni, bonus compresi, per sistemare definitivamente il problema portiere dopo la fallimentare esperienza di Olsen (richiesto dal Fenerbahce) nella Capitale. Petrachi tornerà alla carica, ma secondo quanto filtra da Siviglia non potrà inserire nell’affare la percentuale sulla futura rivendita vantata per il cartellino di Sanabria: il Betis vuole soltanto 30 milioni cash.