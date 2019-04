Contro l'Udinese ci pensa Dzeko. E la Roma ci crede ancora

Tre punti d’importanza fondamentale per la Roma di Claudio Ranieri, che ottiene la seconda vittoria consecutiva superando di misura una buona Udinese. Decisivo il primo gol casalingo in campionato di Edin Dzeko, che sfata così il tabù Olimpico regalando ai suoi un successo pesante in chiave qualificazione Champions (quarto posto momentaneo). La prima frazione di gioco non è delle più entusiasmanti: i bianconeri partono più convinti e al 3’ creano il primo pericolo della gara con il potente mancino di Mandragora respinto prontamente da Mirante. La squadra di Ranieri ci mette un pò ad ingranare e si fa vedere soltanto al 25’ con una buona chance per Cristante, che non riesce ad impattare al meglio sul cross basso di Marcano. Più tardi ci prova El Shaarawy un paio di volte, prima con un colpo di testa mal indirizzato, poi con un tiro troppo centrale che Musso non ha problemi a bloccare. Gli ultimi due squilli del primo tempo sono ancora di marca giallorossa con Marcano e Schick, ma entrambi non trovano fortuna.

Nella ripresa la prima occasione è nuovamente per l’Udinese, pericolosa con un colpo di testa di Okaka messo in corner con il brivido da Mirante, poi al 57’ è il palo a salvare la Roma sulla zuccata di De Maio da un’altra situazione di calcio d’angolo. La risposta capitolina qualche minuto più tardi con Cristante, bravo a prendere il tempo a tutti su una punizione calciata in area, meno nell’indirizzare verso la porta ospite. La Roma prende coraggio e sfiora il vantaggio al 65’, quando Dzeko svetta in area e indirizza all’angolo ma Musso con un bel tuffo gli nega la gioia del gol. Due minuti più tardi, però, l’estremo difensore bianconero si deve arrendere allo stesso attaccante bosniaco, che non deve far altro che indirizzare in rete una splendida palla offerta da El Shaarawy per l’1-0. Nei restanti minuti di gioco l’Udinese prova come può a riequilibrare il risultato, ma la stanchezza e il campo pesante non permettono agli uomini di Tudor di creare palle gol. La squadra di Ranieri gestisce bene il vantaggio e mette in cassaforte la vittoria.