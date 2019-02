Kolarov-Fazio, la Roma a un punto dal quarto posto

La Roma soffre, rischia ma vince per 2-1 nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. Contro il Bologna servono i gol dei difensori Kolarov e Fazio per siglare tre punti di fondamentale importanza nella corsa Champions: terzo successo di fila tra campionato ed Europa per i giallorossi, bravi a infliggere il primo ko al Bologna sotto la gestione Mihajlovic, in partita fino all’ultimo grazie al gol di Sansone. Modulo 4-3-3 per i padroni di casa con Di Francesco che lancia Zaniolo e Kluivert a supporto di Dzeko mentre Olsen torna tra i pali. Schieramento offensivo per Mihajlovic che dietro Santander schiera il trio composto da Edera, Soriano e Sansone. Tanta confusione in avvio di partita con errori da una parte e dall’altra ma è il Bologna a rendersi maggiormente pericoloso. All’8’ Soriano prova la conclusione dalla distanza con Olsen che devia il pallone in corner. Poi al 22’ Kluivert regala un clamoroso contropiede ai rossoblù: ripartenza condotta da Sansone che entra in area, prova il tiro col mancino e sulla ribattuta della difesa calcia di destro alto sopra la traversa.

Altra occasione per gli ospiti al 36’ con la sponda di Santander per l’inserimento di Soriano che prova il tiro a botta sicura trovando una strepitosa parata di Olsen. Il portiere svedese è nuovamente protagonista sul finale di frazione con un doppio salvataggio su Poli e Edera, ma anche la traversa salva i giallorossi nel recupero con il tiro di Soriano, in piena area di rigore, che si stampa sul legno. Fischi di disappunto dell’Olimpico al duplice fischio per una Roma troppo brutta per essere vera. Al rientro in campo Di Francesco aumenta il peso dell’attacco inserendo El Shaarawy al posto di Cristante. È proprio il ’faraone' a dare la scossa al match conquistando il rigore al 53’ dopo un intervento brusco di Helander in area. Sul dischetto si presenta Kolarov che con grande freddezza sigla l’1-0, settimo gol in campionato per lui. Col passare dei minuti il Bologna si spegne e la Roma trova il raddoppio sugli sviluppi di un corner con Fazio che, totalmente indisturbato, calcia col destro sul secondo palo per il 2-0.

Nel finale Olsen salva due volte i giallorossi ma non può nulla nell’assolo di Sansone che all’84’ dribbla mezza difesa della Roma e calcia col destro a fil di palo per il 2-1. Sofferenza ma grande esultanza al triplice fischio: i giallorossi portano a casa una vittoria fondamentale mentre il Bologna esce dal prato dell’Olimpico a testa alta e con un pizzico di rammarico.