La Roma supera il Torino. Zaniolo show, decide El Shaarawy

La Roma ha superato all’Olimpico il Torino, per 3-2, al termine di una gara intensa ed emozionante. Questo l’ordine delle reti: nel primo tempo Zaniolo e Kolarov (dagli undici metri); nella ripresa Rincon, Ansaldi ed El Shaarawy.

Meritato il successo dei giallorossi sui granata in questo anticipo della ventesima giornata della serie A. Qualche brivido però ha caratterizzato il secondo tempo, nel quale gli ospiti hanno rimontato da 0-2, prima di subire il colpo del ko. La squadra capitolina conquista i tre punti e sale a quota 33 in classifica. Di Francesco deve fare i conti con numerosi infortuni e conferma sette elementi dell’undici visto contro l’Entella in Coppa Italia. Sono numerosi i problemi muscolari accusati dai giallorossi in stagione e al 4’ si aggiunge quello di Cengiz Under costretto a lasciare il campo a El Shaarawy. Al 15’ c’è il vantaggio giallorosso: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Fazio fa da sponda per Zaniolo che al secondo tentativo mette in rete dopo un aggancio e un tiro nello stretto. Dopo il buon match contro l’Entella, Di Francesco concede fiducia a Karsdorp che al 30’ dà il via all’azione del raddoppio: palla in profondità per El Shaarawy che viene steso da Sirigu in area, Giacomelli indica il dischetto e dagli undici metri Kolarov non sbaglia.

Dal canto suo Mazzarri, per sopperire all’assenza di Baselli e Meitè, schiera Rincon e Ansaldi in mediana spesso in difficoltà nel primo tempo con gli inserimenti tra le linee di Cristante e Pellegrini e la presenza di Zaniolo. Ed è proprio dai piedi del classe ’99 che nasce l’occasione per il tris: Kolarov crossa per El Shaarawy che da due passi controlla male e viene murato in angolo. Sul ribaltamento di fronte c’è la chance più nitida del primo tempo granata: Belotti dà il vita al contropiede e lancia Iago Falque che a tu per tu con Olsen scheggia il palo esterno. Ritmi alti in avvio di ripresa: prima Dzeko sbaglia da due passi su cross dalla sinistra, poi è il Torino ad accorciare il risultato con Rincon autore di un tiro dal limite dell’area che non lascia scampo ad Olsen (un pò in ritardo). Al 67’ c’è il pareggio: Manolas allontana di testa e Ansaldi al volo da fuori area trova l’angolo vincente. Al 73’ Di Francesco si gioca la carta Schick che dà il via all’azione del gol decisivo: Pellegrini riceve palla al limite e serve El Shaarawy infallibile a tu per tu con Sirigu.

Molte le occasioni mancate, anche sponda Toro: il neo entrato Berenguer disegna un cross per Belotti che al volo spara al lato. Nel finale c’è spazio per il nervosismo con due gialli per Rincon e Belotti che spegne lentamente le speranze granata fino al triplice fischio.