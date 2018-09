Di Francesco: Roma, rialzati a Madrid

La Roma riparte da Madrid (domani sera ore 21, Rai e Sky). Dopo la finale sfiorata nella scorsa stagione, i giallorossi si rituffano in Champions League per provare a superare il momento difficile in campionato. Alla vigilia del match contro i Blancos, Eusebio Di Francesco prova a stimolare squadra e ambiente puntando sul carattere. "Dobbiamo ritrovare entusiasmo e spensieratezza - le parole del tecnico nella consueta conferenza stampa pre-partita - Contro il Chievo la difesa ha commesso diversi errori, occorre migliorare". Impossibile non toccare l'argomento Ronaldo. "Senza di lu il Real mi sembra più squadra. Alle Merengues toglierei Sergio Ramos". Come da protocollo, in sala stampa si presenta anche un giocatore. Questa volta c'è il capitano Daniele De Rossi. "Sarà una partita difficilissima, portare via dei punti da qui sarebbe un segnale che siamo tornati". I tifosi della Roma se lo augurano.