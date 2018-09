La Roma punta Madrid: Pastore in dubbio

La Roma prova a lasciarsi alle spalle l'amaro pareggio rimediato ieri contro il Chievo all'Olimpico. Di Francesco volta pagina in vista della sfida di mercoledì sera che vedrà l'esordio della squadra giallorossa in Champions League al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. De Rossi e compagni si sono allenati nel pomeriggio a Trigoria. Divisi in due gruppi, come di consueto dopo le partite: chi ha giocato ieri ha fatto lavoro di scarico tra campo e palestra, esercitazioni tattiche per gll altri. Sul campo Testaccio è andata in scena la partitella casalinga con la Primavera di Alberto De Rossi che domani partirà con la squadra alla volta di Madrid per l'esordio in Youth League. Ancora da valutare le condizioni di Pastore: l'ex Psg ha ancora a disposizione la rifinitura di domani mattina a Trigoria prima che Di Francesco ufficializzi i convocati. Oggi il centrocampista ha svolto lavoro individuale per superare il problema al polpaccio. Domani, dopo pranzo, la Roma partirà per la capitale spagnola e, alle 19, il tecnico abruzzese parlerà in conferenza stampa.