Tennis & Friends: San Raffaele e AS Roma vincono insieme la sfida della prevenzione

Numeri da record al Foro Italico nella due giorni dedicata alla prevenzione, oltre 500 solo i pazienti che hanno affollato lo stand dedicato allo screening cardiologico gratuito promosso dal Gruppo San Raffaele e l’AS Roma partecipando alla campagna di prevenzione “Prenditi cura del tuo battito giallorosso”. Battezzata da Vincent Candela e il lupetto Romolo, che invece ha fatto battere come sempre il cuore dei più piccini, l’iniziativa ha registrato il tutto esaurito già nel primo pomeriggio di sabato.

Nel corso della dodicesima edizione di Tennis & Friends, la manifestazione ideata da Giorgio Meneschincheri che da 11 anni coniuga salute, attività fisica e solidarietà, un’èquipe dei Poliambulatori San Raffaele ha effettuato senza sosta elettrocardiogramma, misurazione della pressione e saturimetria. A premiare la professionalità, la dedizione e l’umanità è arrivata nella tarda mattina di domenica anche la visita del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che al taglio del nastro della manifestazione aveva dichiarato: “rafforzare la cultura della prevenzione è fondamentale per il benessere delle persone e per sostenere e aiutare il nostro sistema sanitario”.

“Abbiamo giocato una delle nostre partite più belle con un partner, l’AS Roma Calcio, a noi particolarmente caro e con cui da anni condividiamo gli stessi valori” spiegano Amalia Allocca e Massimo Fini, rispettivamente Direttore Sanitario e Scientifico dell’IRCCS San Raffaele, “un successo che ci rende orgogliosi e determinati a proseguire e rafforzare questa collaborazione strategica, certi che uniti si segnano i goal più importanti”.

I Poliambulatori del San Raffaele, presenti a Roma oltre che presso la stazione Termini anche all’IRCCS di via della Pisana e al San Raffaele Portuense, sono un’eccellenza di riferimento della capitale, una rete di centri clinici e diagnostici in prima linea per l’innovazione tecnologica nel campo della diagnostica, per l’alta professionalità del personale medico e infermieristico, per l’impegno nella ricerca medico-scientifica.