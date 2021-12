Natale, quanti chili si prendono con pranzi e cenone: il segreto per non ingrassare (troppo)

26 dicembre 2021 a

Pranzi e cenoni durante le feste di Natale e a Capodanno potrebbe costare fino a cinque chilogrammi in più, L'allarme è quello lanciato da nutrizionisti e dietologi. Gli esperti sottolineano che durante le festività si tende a ingrassare in media dai 2 kg (26%), ai 3-4 kg (19%). La tendenza a ingrassare dipende dal fatto di assumere maggiori calorie rispetto al resto dell'anno (54%), di effettuare meno movimento (37%) e di bere un maggior numero di bevande alcoliche (41%).

Il consiglio degli esperti allora per non ingrassare troppo è quello di bere correttamente acqua sia prima che durante i pasti e tenersi leggeri nei giorni successivi ai tradizionali pranzi e cenoni mangiando prodotti vegetali, verdure, pesce e frutta. La ricerca realizzata ha dimostrato infatti che una corretta idratazione, già prima di iniziare i pasti, può aiutare a contenere l'aumento di peso prevenendo l'eccesso di cibo. Secondo quasi 7 esperti su 10 (68%) bere acqua è infatti fondamentale per ridurre il rischio di accumulare troppi chili in eccesso durante le vacanze, difficili da smaltire poi a inizio anno. Nello specifico è consigliato idratarsi correttamente per favorire la digestione (52%), anticipare il senso di sazietà (44%) e prevenire problemi legati a gonfiore e costipazione (31%).

