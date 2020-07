Abbronzati e felici: pelle e capelli, ecco come prendere il sole

Fabiana Pellegrino 04 luglio 2020 a

a

a

Ora più che mai, sentiamo il bisogno di vivere all’aria aperta, di poter fuggire il prima possibile a contatto con gli spazi verdi e il cielo e riscaldarci sotto il sole. Sotto il sole, sì, ma prendendo le dovute precauzioni!

Non dimentichiamo, però, che prendere il sole rifornisce il corpo anche di alcuni ingredienti fondamentali per la felicità: la luce, infatti, ha effetti benefici sia sull’apporto di vitamina D sia sull’equilibrio importantissimo tra i neurotrasmettitori serotonina e melatonina. Tra i motivi per i quali il sole ci alletta tanto, quindi, figura il benessere non solo del nostro corpo, ma anche della nostra anima. Anche se è vitale, poiché fornisce un immenso benessere e rende possibile la sintesi della vitamina D, siamo tutti consapevoli del rischio che può comportare alla pelle... Non a caso, ogni anno i dermatologi ci ricordano quali sono i rischi derivanti da scottature, macchie, rughe e danni cutanei. Nemmeno i problemi che il sole causa ai capelli sono un mistero per le più informate, nonostante a volte tendiamo a sottovalutare gli effetti nocivi dei raggi UV diretti.

Ma quali sono le regole d’oro per la protezione solare? Ricordiamo le più importanti: evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, tra mezzogiorno e le 16; indossare un cappello, occhiali da sole e un vestito quando possibile; bere acqua per rimanere idratati e naturalmente applicare generosamente e uniformemente la protezione solare più adatta al nostro fototipo cutaneo dopo il bagno, riapplicandola almeno ogni due ore.

Come possiamo, allora, proteggere la nostra pelle con i prodotti migliori? Super Soins Solaires di Sisley è, ad esempio, una linea solare di trattamenti essenziali che associa una combinazione di filtri UVA e UVB di ultima generazione con un complesso di attivi soin per controllare gli effetti del sole e aiutare la pelle nel suo naturale processo di difesa. La formula esclusiva di Sunleÿa G.E. Soin solaire global anti-âge SPF 50+ associa un complesso filtrante UVA e UVB di ultima generazione con un’associazione di potenti attivi anti-âge come l’estratto di Piccolo Farro, l’estratto di Aneto e l’estratto di Foglie di Salice Bianco, per il viso Super Soin Solaire Visage SPF 50+ associa filtri UVA e UVB con potenti attivi soin tra cui l’estratto di Stella Alpina e di Mango, l’acetato di Vitamina E. E sui capelli perfetto Le Fluide Protecteur Cheveux Hair Rituel by Sisley, che forma un film inguainante e protettivo anti UVA e UVB che protegge i capelli dagli effetti del sole, del mare e della piscina. La sua formula contiene un complesso ristrutturante (Proteine del Cotone e Analogo di Ceramidi), estratto protettivo di semi di Girasole e oli di Macadamia, Karitè, Nocciola e Camelia.

La nuova linea di solari Soleil de La Biosthetique propone ben nove prodotti per la pelle e quattro prodotti per capelli. “I prodotti sono formulati tutti, senza eccezioni, in modo da adattarsi a qualsiasi tipo di pelle. Possono essere utilizzati, indipendentemente dall’età, sia dalle donne che dagli uomini e vanno d’accordo anche con le pelli più sensibili“ spiega il Dr. Peter Hagel, Responsabile ricerca e sviluppo presso La Biosthétique. Grazie all’agente idratante, la pelle acquisisce elasticità e le piccole rughe vengono appianate. Su tutto questo regna incontrastata la meravigliosa certezza che tutti i prodotti della linea contengono filtri a regolad’arte, altamente efficaci e fotostabili, che coprono l’intero spettro dei raggi UVA e UVB. In aggiunta a questa azione protettiva, gli estratti antiossidanti di riso, rosmarino e barbabietola da zucchero proteggono le cellule dagli effetti nocivi dei radicali liberi.

Per una maggiore protezione anti-age, invece, Physiolift Protect Crema protettiva levigante SPF 30 di Avène, concentrato in principi attivi antirughe e pro-compattezza, vanta una doppia dose di ProVitamina E, dalle proprietà anti-ossidanti e di regolazione della melanogenesi. La sua consistenza “intelligente”, grazie alla tecnologia idro-protettiva, assicura uno “shot” di glicerina di origine vegetale idratante e rimpolpante e un mix di polveri per un effetto vellutato appena stesa, mentre gli agenti tensori donano un effetto lifting immediato. Perfetto anche Garnier Advanced Ssensitive Anti-age viso IP50, pensato per la pelle più sensibile e arricchito con perle illuminanti per sublimare la tua pelle e con Acido Ialuronico per combattere le rughe sottili dovute alla disidratazione, per una pelle più elastica, levigata e rivitalizzata.