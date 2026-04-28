Anantara Palazzo Naiadi dà il benvenuto all'estate

28 aprile 2026 a

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Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel dà il benvenuto alla stagione più luminosa dell’anno anticipando l’estate romana con la riapertura, dal primo maggio, della piscina panoramica sul rooftop. La terrazza del 5 stelle conta 900 metri quadrati affacciati sui tetti della capitale grazie ai quali lo spazio può essere vissuto in modi sempre diversi: dalla dimensione raccolta e riservata del relax a bordo piscina, fino all’energia degli aperitivi e delle serate. Passando per tutti gli altri momenti della giornata in cui l’offerta gastronomica gioca un ruolo centrale.

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Il rooftop riesce così ad essere il rifugio urbano outdoor per eccellenza nel cuore della capitale. Qui, a partire dalla mattina, si possono trascorrere giornate di riposo sotto il cielo romano, con la possibilità di godere esperienze wellness complete: dal nuovo Personal Trainer Program al trattamento viso avanzato fino alle lezioni di yoga private.

Il nuovo Personal Trainer Program firmato Anantara Spa arricchisce l’offerta con un percorso studiato per rigenerare corpo e mente attraverso un’esperienza totalmente personalizzata. Ogni sessione, della durata di un’ora, inizia con un colloquio approfondito per comprendere obiettivi e aspettative e prosegue con un programma di allenamento su misura, studiato per rispondere alle esigenze individuali e promuovere il benessere a lungo termine. Il trattamento viso avanzato, invece, comprende un’analisi computerizzata della pelle, che consente di offrire soluzioni mirate per migliorare la salute della pelle e preparare l’incarnato alla stagione estiva.

Al lato benessere, si aggiungono i momenti legati al gusto e alla convivialità, grazie alle esperienze proposte dal Seen by Olivier che accoglie gli ospiti con aperitivi e appuntamenti speciali, trasformando la terrazza in un salotto elegante di giorno e in un punto di ritrovo mondano nelle ore serali.

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L’offerta si sviluppa lungo l’intero arco della giornata: dallo sky bar con drink da gustare a bordo piscina durante le ore più luminose, ai light lunch dal carattere fresco e leggero serviti al ristorante, fino all’aperitivo con la nuova drink list Nisei. La sera, l’atmosfera evolve ulteriormente con la proposta dinner e dj set fino a tardi, rendendo il rooftop una destinazione dinamica e sempre diversa. Il Seen inoltre offrirà un calendario di eventi dedicati alla mixology d’autore per tutto il periodo, che si alternerà tra guest bartender e guest shift

Lo spazio si presta inoltre ad accogliere eventi privati, grazie alla sua versatilità e alla posizione che permette di ammirare Roma i suoi monumenti più iconici dall’alto.

Irrinunciabili, inoltre, le suggestioni gastronomiche del ristorante stellato INEO, che invita a un viaggio culinario tra sapori stagionali e contaminazioni internazionali. In particolare, il menu serale da Ineo “In giro per il mondo”, creato dallo chef Heros de Agostinis, propone piatti che uniscono materie prime locali e sostenibili a tecniche e sapori di culture lontane, in un percorso gastronomico creativo e raffinato. Dall’aperitivo al dessert, ogni proposta è pensata per sorprendere e valorizzare il meglio della cucina contemporanea.

Per il 2026 Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel rafforza il suo dialogo con la città, proponendo un’esperienza completa, capace di unire stile, benessere, gastronomia e momenti di convivialità in un’unica destinazione urbana. Non solo un hotel, ma un punto di partenza e di ritorno per vivere Roma in tutte le sue anime, con la libertà di alternare la vitalità della città a momenti di relax, comfort e cura di sé.