Riparte la stagione estiva del Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos: il “Sicilian Made Perfect” incontra i nuovi trend del turismo 2026

Da luglio le nuove top room al sesto piano che riapre completamente rinnovato.

28 aprile 2026 a

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Giardini Naxos, 28 aprile 2026 - Con la riapertura della stagione estiva, il Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos conferma il suo posizionamento sul mercato del turismo come una destinazione capace di interpretare il turismo contemporaneo attraverso un equilibrio tra lusso essenziale, ospitalità mediterranea e forte valorizzazione del territorio.

Ispirato al concept “Sicilian Made Perfect” l’hotel sintetizza questa visione, proponendo un modello di accoglienza in cui semplicità, personalizzazione del servizio e qualità dell’esperienza rappresentano gli elementi centrali.

In un contesto internazionale in cui il settore dell’ospitalità evolve verso forme di viaggio sempre più ibride, sostenibili e orientate all’esperienza, la struttura si conferma una delle espressioni più attuali dell’hospitality mediterranea, capace di coniugare standard internazionali e identità locale.

Affacciato sulla baia di Giardini Naxos e a breve distanza da Taormina e dall’Etna, il resort del gruppo Russotti Gestioni Hotels incarna la filosofia “Simple Made Perfect”, reinterpretata in chiave siciliana attraverso un approccio che unisce essenzialità, efficienza e sobria eleganza.

Le 296 camere, di cui 28 suite, la grande piscina a sfioro, la spiaggia privata, il giardino mediterraneo e gli ampi spazi comuni recentemente valorizzati definiscono un’esperienza di soggiorno costruita attorno all’ospite e alle sue esigenze, con un forte focus sulla personalizzazione del servizio.

A partire dal mese di luglio, il sesto piano, totalmente ristrutturato con il nuovo concept metterà a disposizione degli ospiti le nuove top rooms.

La struttura rafforza inoltre il proprio posizionamento nel segmento bleisure, sempre più centrale nelle dinamiche del turismo contemporaneo, integrando accoglienza leisure e vocazione congressuale. Con 11 sale meeting e circa 2.580 mq di spazi eventi, il Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos si conferma tra le principali realtà congressuali del Sud Italia, grazie anche alla prossimità con l’aeroporto di Catania e alla capacità di ospitare eventi di respiro internazionale.

La riapertura della stagione estiva si inserisce nel percorso di valorizzazione del territorio e di sostenibilità promosso dal gruppo Russotti Gestioni Hotels, che pone al centro pratiche concrete di riduzione degli sprechi, attenzione alla stagionalità e utilizzo di prodotti locali.

La rinnovata offerta gastronomica dei ristoranti “La Sciara” e “Panarea” interpreta la cucina mediterranea attraverso un approccio di “tradizione e innovazione salutare”, che unisce identità territoriale, ricerca contemporanea e attenzione al benessere.

Proseguono inoltre le iniziative di responsabilità sociale, tra cui la collaborazione con la SICS - Scuola Italiana Cani Salvataggio, con presidio della spiaggia nei fine settimana, e le attività culturali che ospitano mostre ed eventi di arte contemporanea, rafforzando il ruolo dell’hotel come spazio aperto al territorio.

Il soggiorno è completato da un’ampia offerta wellness che include spa, palestra attrezzata e spazi yoga all’aperto immersi nel giardino mediterraneo o affacciati sul mare, in un contesto pensato per favorire equilibrio e rigenerazione.

L’approccio al servizio rimane fortemente orientato alla personalizzazione, con l’obiettivo di trasformare ogni permanenza in un’esperienza distintiva e memorabile.

Con la riapertura della stagione estiva, il Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos conferma il proprio ruolo di destinazione internazionale capace di intercettare le nuove esigenze del viaggiatore contemporaneo, tra autenticità, comfort e connessione con il territorio.

Un modello di ospitalità che unisce Sicilia e mondo, tradizione e innovazione, in una sintesi coerente con le evoluzioni del turismo globale.

Pippo Russotti, Managing Director del Gruppo RGH Russotti Gestioni Hotels, ha affermato: “La riapertura della stagione estiva del Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos avviene in piena continuità con il percorso di crescita e valorizzazione della nostra offerta. Abbiamo lavorato per costruire un modello di ospitalità che unisca gli standard internazionali del brand Marriott con l’autenticità e il calore della tradizione siciliana, dando vita a un concetto di soggiorno realmente personalizzato. Il nostro obiettivo è offrire esperienze che vadano oltre l’accoglienza, trasformando ogni permanenza in un ricordo distintivo, in linea con la filosofia del gruppo Russotti Gestioni Hotels e con l’evoluzione del turismo contemporaneo”.