Radici, nuovo ristorante ai Castelli Romani tra tradizione e natura

Ai Castelli Romani apre Radici, un nuovo ristorante a Rocca di Papa che mette al centro la pasta fatta in casa, i prodotti del territorio e i piatti della tradizione. Immerso in un bosco di castagni e circondato da un frutteto in fase di recupero, Radici offre un’esperienza autentica: dalla pasta tirata a mano davanti ai clienti, alla cottura alla brace, fino alla pizza romana sottile e croccante, preparata con ingredienti di stagione.

Tra gli antipasti spiccano l’uovo strapazzato al tartufo, i funghi e erbe spontanee in pastella e il tagliere di cacciagione e formaggi. I primi piatti, tutti con pasta fatta in casa, comprendono fettuccine ai funghi porcini, pappardelle al ragù di cinghiale e cappellacci ripieni al ragù di cortile con burro e salvia. Tra i secondi, la faraona ripiena alle castagne e il maialino porchettato, mentre chi ama la brace può scegliere tagli come la tagliata ai porcini o la costata di Frisona.

La pizza romana, sottile e croccante, propone farciture stagionali come broccoletti e salsiccia di cinghiale, verdure ortolane, o abbinamenti più decisi come zucca marinata, gorgonzola e tartufo. Il pasto si chiude con un carrello di dolci, dal tiramisù alle crostate con ricotta e marmellata. Radici non è solo un ristorante: è un luogo dove natura, stagionalità e cucina artigianale si incontrano per raccontare i sapori dei Castelli Romani.

Radici – Cucina di Bosco. Via dei Colli, 1 – 00040 Rocca di Papa (RM) tel 344 764 7162