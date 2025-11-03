Trentino: dove il vino parla la lingua della montagna

Foto: Unsplash

Valerio Castro 03 novembre 2025

Il Trentino è una terra dove il vino racconta la montagna. Tra vallate ordinate e colline che sfidano l’altitudine, la vite diventa parte del paesaggio e specchio della sua identità. Qui il clima fresco, i terreni minerali e l’attenzione dei viticoltori danno vita a vini eleganti, precisi, riconoscibili.

Simbolo della regione è il Trentodoc, lo spumante metodo classico che nasce tra le rocce e matura in silenzio nelle gallerie scavate nella montagna. Bollicine fini, profumi nitidi e una freschezza che racconta l’aria delle Dolomiti: il vino trentino per eccellenza. Accanto a lui, il Teroldego Rotaliano, rosso intenso e autentico, e il Müller Thurgau della Val di Cembra, bianco aromatico e verticale, completano il ritratto di un territorio che ha fatto della qualità la propria misura.

Negli ultimi anni, giovani vignaioli hanno riportato al centro l’attenzione per l’ambiente e la sostenibilità, riscoprendo varietà autoctone e antichi metodi di vinificazione. Le cantine trentine sono oggi luoghi di accoglienza, dove degustare, conoscere e ascoltare storie di montagna e di vino.

Anche la tavola riflette questa identità: formaggi d’alpeggio, polenta, selvaggina e dolci di mele trovano nel calice l’abbinamento perfetto. In Trentino il vino non accompagna semplicemente il cibo: lo interpreta.

Visitare queste valli significa scoprire una cultura che unisce rigore e armonia. Un calice di Trentodoc o di Teroldego non è solo piacere: è un racconto di terra, fatica e orgoglio.