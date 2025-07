Matì, quando il gelato artigianale e i coni senza glutine incontrano la Puglia

19 luglio 2025 a

C’è un filo sottile che lega uno dei nuovi quartieri della Capitale, il Castello della Cecchignola, con la Puglia. Un filo che scorre tra quelle eccellenze che solo la terra sa dare e che valorizzano prodotti tipici del Tavoliere dalla mitica focaccia barese alle friselle di Altamura, fino ai formaggi, alle olive e ai sottoli. Una frutteria che rappresenta una bottega del buongusto – ‘Francy Fruit’ - scovata in primis dalle acute penne del Gambero Rosso e portata avanti dalla famiglia Di Bari. Tante primizie che hanno solleticato l’idea e il palato del figlio Francesco che proprio accanto alla frutteria ha inaugurato, sempre in via Abigaille Zanetta, ‘Matì Gelateria’.

La location prova a distinguersi dalla classica offerta delle gelaterie romane esaltando l’agroalimentare pugliese. Il concept è ispirato all’artigianalità del gelato, per il quale Francesco Di Bari si è affidato a Giorgio Carlo Bianchi di Capitan Cono gelatiere di lungo corso con la sua location davanti al Cupolone. Bianchi ha contribuito sia alla fase di start-up che alla produzione di un gelato che valorizzasse le eccellenze di Francy Fruit. Così è nata Matì: “Abbiamo cercato di coniugare il gelato artigianale con i prodotti della Puglia, immaginando una proposta da un lato innovativa ma sempre nel rispetto della tradizione e dell’utilizzo degli ingredienti” – spiega Francesco Di Bari.

E allora spazio alla stagionalità per un gelato realizzato senza glutine e lattosio, coni compresi. Non mancano ovviamente i gusti classici ma la novità sono gli yogurt alla frutta con melone, pesca, kiwi e ciliegia. Da Matì il gelato a ‘metro zero’, e c’è da crederci visto il gusto - ideato da Giorgio Carlo Bianchi – con olio Evo del frantoio i Tre Campanili, realizzato con olive di contadini locali, e crumble di pane pugliese.