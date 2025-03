Deliveroo premia i 10 migliori ristoranti della Capitale. I romani amano burger, pizza e pokè

28 marzo 2025 a

Deliveroo festeggia 9 anni a Roma e premia i 10 migliori ristoranti della capitale. Per omaggiare la Città Eterna e i ristoranti protagonisti, Deliveroo ha lanciato il premio "Miglior ristorante della Città 2025". Sono state analizzate, per la prima volta, le recensioni lasciate dai clienti - da 1 a 5 stelle - ai ristoranti presenti in piattaforma da almeno un anno e che hanno superato una soglia significativa di ordini. Al primo posto c’è la cucina messicana di Pico's, la taqueria che offre una selezione del migliore street food messicano, al secondo Ciao Checca che abbraccia il concetto di slow street food e la cultura culinaria italiana, mentre al terzo posto si classifica la gelateria Guttilla, boutique del gelato a ispirazione siciliana e che festeggia quest’anno, proprio come Deliveroo, 9 anni di attività nella Capitale. Ecco la Top 10 dei ristoranti preferiti dai romani: Pico's; Ciao Checca; Guttilla; Trapizzino; SaSa; Palma Poke; Ami Poke; Mangiafuoco; Smash Tag; Sushi Reinbo.

«Un caloroso grazie a tutti i nostri clienti e a Deliveroo per averci permesso di raggiungere questo prestigioso traguardo», ha commentato Andrea Valeriani, uno dei due proprietari del ristorante Pico's. «Ci rende orgogliosi essere i più apprezzati nella città di Roma grazie a un’offerta che combina l’atmosfera della tradizione messicana con una cucina autentica e dai sapori decisi. Deliveroo, non solo ha permesso di farci conoscere, ma anche di far arrivare rapidamente a casa dei romani questa proposta culinaria vincente. Continueremo a lavorare per garantire dei piatti sempre di più qualità e che possano essere comodamente consumati a casa e in ufficio, attraverso il delivery», ha spiegato.

Tra i nomi della classifica, Deliveroo ha deciso di dedicare anche due menzioni speciali al ristorante che ha registrato la migliore performance e a quello preferito dai rider. Entrambe le menzioni sono andate ad Ami Pokè che nel 2024 ha registrato una crescita degli ordini di oltre il 70% rispetto all’anno precedente ed è risultato al primo posto tra i rider per gentilezza, disponibilità e tempi di attesa contenuti. «Siamo davvero orgogliosi di ricevere questi premi», ha dichiarato Alessandro De Crescenzo, founder e ceo del gruppo Ami Pokè. «Il 2024 è stato un anno incredibile caratterizzato da una forte crescita del fatturato generato attraverso la nostra partnership con Deliveroo. Questo risultato è stato possibile proponendo dei piatti sani a prezzi competitivi che incontrano la domanda dei consumatori. La qualità e la convenienza sono sempre i primi fattori abilitanti della crescita. Anche il contributo dei rider al nostro successo è stato di fondamentale importanza, per questo cerchiamo di essere sempre cortesi e di aiutarli nello svolgimento del loro lavoro», ha aggiunto. «Per festeggiare 9 anni di attività nella Capitale, abbiamo voluto promuovere e premiare con questa iniziativa l’eccellenza, i ristoranti più amati della città da parte dei nostri clienti: è un modo per celebrare il meglio del food delivery che permette di apprezzare la qualità e la varietà di tipi di cucina presenti in piattaforma. Non mi sorprendono i risultati della classifica perché questi partner rappresentano veramente l’eccellenza, sia in termini di offerta, sia in termini di servizio e sono stati in grado di intercettare le esigenze dei nostri consumatori», ha dichiarato Andrea Zocchi, managing director di Deliveroo Italy.

Ma cosa ordinano i romani? Se tra i piatti della tradizione il supplì è in testa alle preferenze, seguito dal trapizzino, i romani amano sperimentare con il poké, specialità hawaiana per eccellenza e piatto più ordinato nella Capitale. L’esotica insalata di riso è in cima alla classifica degli ordini e soddisfa il desiderio dei romani soprattutto a cena con un picco di ordini tra le 19 e le 21. I tipi di cucina da cui hanno ordinato maggiormente i romani nel 2024 sono: burger & american; pizza; pokè; Italiana; sushi; sandwiches; dessert; cinese; greca; messicana. Tra i tipi di cucina che sono cresciuti maggiormente nella città di Roma sono emersi la cucina cinese e il poké che nel 2024 sono cresciuti rispettivamente del 41% e del 25% rispetto all’anno precedente.