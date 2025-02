Il meglio dei prodotti enogastronomici della regione

Simone Vitta 25 febbraio 2025 a

"Lazio Experience": il gusto autentico e prodotti tipici del Lazio al centro della scena nazionale

Il progetto "Lazio Experience", promosso da Alfacomunicazione APS, con il contributo di Arsial e il patrocinio del Comune di Fiumicino, si prepara a offrire un viaggio multisensoriale attraverso le eccellenze enogastronomiche del Lazio, coinvolgendo – dal 28 febbraio al 2 marzo - giornalisti e professionisti del settore food & beverage provenienti da tutta Italia.

L’obiettivo è far conoscere prodotti di alta qualità, spesso poco noti al di fuori della regione, creando connessioni dirette tra produttori locali e i media di settore. L’evento rappresenta un’opportunità immersiva per scoprire sapori autentici e storie di eccellenza, posizionando il Lazio come punto di riferimento nel panorama culinario nazionale.

I protagonisti dell’eccellenza laziale

Durante le due giornate dell’evento, i partecipanti avranno l’occasione di degustare una selezione di prodotti tipici, tra cui:

Pasta semi-integrale “La MIA Pasta” dei F.lli Troiani di Ponzano Romano, abbinata al “fagiolo a suricchio”, Presidio Slow Food del Piglio.

Olio ExtraVergine Lazio, con una degustazione guidata di tre oli del territorio: Mulino7cento Bio, Frantoio Fratelli Narducci (Sabina DOP) e Maccarese SPA.

Miele di Apicoltura Maria Fiorentini (Testa di Lepre) e mandorle tostate di Maccarese SPA.

Bevanda Chinottissimo dell’azienda Pneri (Roma) e la birra artigianale di Podere 676 (Maccarese).

Formaggi tipici come il Caciofiore dell’azienda Acquaranda (Trevignano) e il Cacio di Genazzano dell’azienda biologica L’Oca Bianca (Cave).

Mozzarella di bufala e stracchino fresco di latte di bufala del Caseificio Nonna Pitta (Amaseno), premiato tra le cinque migliori mozzarelle del Centro Italia secondo Gianni Pignataro.

Pane integrale ai semi Lievito 96, a lievitazione naturale, e verdure fresche della Coop Agricola Adua.

Vini Solis Terrae, azienda di Maccarese, espressione autentica del territorio: 5 ettari coltivati a viti, divisi a metà tra vitigni rossi, Montepulciano e Syrah, e metà vinificati in bianco, con Vermentino, Viogner e Bellone.

Show cooking e degustazioni guidate

L’evento si articolerà in un’esperienza che include show cooking ospitato presso Officine Alimentari a Fiumicino, come la preparazione della tradizionale zuppa di pesce con pescato fresco della marineria di Fiumicino, curato dalla Chef Anna Maria Palma. Nota per la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione culinaria, la chef guiderà i partecipanti in un viaggio tra sapori autentici e tecniche di alta cucina. In cucina e in sala l'apporto degli studenti dell'Istituto Alberghiero Baffi diFiumicino.

Un progetto di promozione territoriale

Con "Lazio Experience", Alfacomunicazione APS mira a valorizzare il territorio del litorale romano, trasformandolo da semplice meta di passaggio a destinazione privilegiata per il turismo enogastronomico. L’approccio innovativo combina storytelling tradizionale e comunicazione digitale, coinvolgendo influencer e media nazionali per amplificare la visibilità dell’evento.