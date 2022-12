Pan di zenzero, sapore di Natale

Alessio Buzzelli 12 dicembre 2022 a

Non c’è Natale senza zenzero, in Italia come nel resto del mondo. L'antichissima spezia asiatica, infatti, negli ultimi anni è divenuta un ingrediente imprescindibile anche alle nostre latitudini, molto utilizzato nella creazione di squisiti dolci natalizi a base di pan di zenzero, un preparato duttile e semplice costituito da un impasto ottenuto da miele e zucchero di Barbabietola o di canna e poi aromatizzato con zenzero e cannella. Il pan di zenzero, d’altra parte, è presente nel nostro immaginario sin dalla più tenera età, come uno degli elementi fiabeschi più persistenti in assoluto: chi non ricorda la “commestibile" casa della strega in cui si svolge parte della notissima fiaba “Hansel e Gretel” dei fratelli Grimm? Tutto in quella casa era fatto di pan zenzero – e non di marzapane, come erroneamente riportato in alcune versioni – e la sfida per i due piccoli protagonisti consisteva proprio nel resistere alla tentazione di mangiare tutto quel dolcissimo ben di Dio e sfuggire così al triste destino cucinato per loro dalla perfida strega. Noi, invece, di resistere ad una simile leccornia non ne abbiamo bisogno né intenzione, e possiamo tranquillamente sbizzarrirci nelle più diverse preparazioni a base di pan di zenzero, magari a cominciare proprio da una delle ricette più natalizie che esistano, ovvero quella dei celebri e speziati biscotti a forma di omino, chiamati non a caso “gingerbread man”. Una ricetta facile, veloce e divertente da fare, che affonda le proprie radici nella tradizione nord europea (specialmente tedesca) e anglosassone, grazie alla quale questi inconfondibili biscotti sono divenuti famosi in tutto il mondo, arrivando a rappresentare una delle ricette tipiche del Natale un po' in tutte le culture. Ma lo zenzero, ovviamente, è molto più di u a semplice spezia natalizia, come ormai tutti hanno imparato: la sua è una storia secolare, che inizia più di cinquemila anni fa in Asia, soprattutto tra Cina e India, e arriva fino ai giorni nostri, divenendo col tempo uno degli ingredienti più utilizzati nelle cucine di tutto il globo. Questa radice dalle sorprendenti proprietà nutritive e curative pare abbia fatto la sua prima comparsa nel Vecchio Continente già nel quarto secolo avanti Cristo, con i greci prima e con l’impero Romano poi, trasportata in polvere dalle remote zone dell’estremo Oriente o venduta dai mercanti arabi in tutto il Mediterraneo. Nel XIV secolo lo zenzero era già spezia più commercializzata nei sempre più fitti scambi tra Asia e Europa, in virtù delle sue straordinarie caratteristiche, spesso considerate persino magiche, tanto da essere ritenute perfette per la preparazione di pozioni afrodisiache e antidoti vari.