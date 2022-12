Un Cabernet Franc signore di Sicilia

Paolo Zappitelli 11 dicembre 2022 a

Per coltivarlo hanno scelto la zona più assolata della tenuta, a una altezza fra i 300 e i 500 metri, dove le uve possono arrivare a una maturazione ottimale. Così la cantina Duca di Salaparuta ora presenta il suo nuovo vino della linea Suolo, un Cabernet Franc 2020 in purezza, fermentato in vasche d’acciaio, affinato per quasi un anno in barrique di rovere francese e infine fatto riposare per altri sei mesi in bottiglia. Diciamo subito che è un vino che piace, che si regge su un ottimo equilibrio ma che per essere apprezzato al meglio durante un pasto ha bisogno di una «spalla» nel piatto importante, che regga il confronto e non scompaia davanti a cotanto signore. Dunque selvaggina ma anche brasati fino a formaggi stagionati di una certa personalità. I profumi che salgono dal bicchiere sono ampi e variegati, in un intreccio fra cuoio, frutta rossa, balsamico, tabacco e spezie dolci. Quando si passa all’assaggio si ritrovano molte di quelle sensazioni, accompagnate subito da una sapidità intrigante e bei tannini che lasciano la bocca in perfetto equilibrio. Barbara Tamburini, consulente enologo dell’azienda, lo racconta così: «La composizione del suolo calcareo argilloso, unitamente al microclima ventilato e asciutto, ci hanno dato la possibilità di raccogliere le uve al raggiungimento della piena maturità dei frutti che, attraverso una attenta vinificazione ci permette di ottenere un vino di grande personalità, strutturato ed elegante».