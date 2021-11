Ecco i dieci migliori vini d'Italia

09 novembre 2021 a

Un viaggio attraverso l'Italia per trovare i migliori dieci vini del nostro Paese. Ecco quelli selezionati dalla nuova guida Bibenda 2022 della Fondazione Italiana Sommelier. "Come ci siamo regolati? - racconta il presidente della Fis Franco Maria Ricci - Abbiamo utilizzato criteri che si sono aggiunti a quelli normalmente previsti dal nostro metodo di valutazione. E sono anche andati oltre. Parametri che di regola andrebbero ignorati, suggestioni da evitare, sensibilità da controllare, perfino combattere perché, come insegnava il grande Peynaud, il degustatore è estremamente influenzabile. Appunto. In questa scelta parliamo di vini che oltre ad aver ottenuto i Cinque Grappoli, con una valutazione che parte dai 91 centesimi per arrivare ai 100, hanno toccato corde sensibili, ci hanno suggestionato, ci hanno dato emozioni. Li abbiamo individuati proprio così: ascoltando l’anima, la mente e il cuore". Eccoli, allora., in rigoroso ordine regionale da nord a sud. Vallée d'Aoste Pinot Noir Semel Pater 2019 Anselmet (Valle d'Aosta); Barolo Cannubi 2016, Borgogno (Piemonte); Miticaia 2016 Batavigna (Toscana); Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Poggio Novo 2015 Tenute Cesaroni (Marche); Risvegli Il Nome del Futuro 2020 Castel Noha Cantine Cirulli (Umbria); Fiorano Bianco 2019 Tenuta di Fiorano (Lazio); Ischia Biancolella Vigna del Lume 2020 Antonio Mazzella (Campania); Greco di Tufo Vittorio Riserva 2008 Di Meo (Campania); Donna Augusta 2019 Vespa Vignaioli per passione (Puglia); Cannonau di Sardegna Fittiloghe 2019 Francesco Cadinu (Sardegna). All'appello, tra le Regioni che hanno una storia enologica importante alle spalle, mancano il Veneto, la Lombardia e la Sicilia. Appuntamento per una rivincita al prossimo anno.

