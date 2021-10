Olio e vino, corsi di degustazione a La Rinascente

Alessio Buzzelli 15 ottobre 2021 a

Il vino e l’olio incontrano l’alta moda e la Storia, quella con la S maiuscola. Accade alla Rinascente, luogo unico capace di raccogliere e far dialogare questi quattro pilastri imprescindibili del Made in Italy all’interno del format “DeGusto – olio&vino”, serie di eventi che si terranno per tutto il mese di ottobre, con cadenza settimanale,negli store di Roma, Milano, Torino e Firenze. Ma è forse proprio nello splendido negozio della Capitale che l’iniziativa riesce a raggiungere il suo massimo potenziale, grazie alla bellissima food hall che si apre al piano terra dell’edificio. Un’area dedicata alle eccellenze del vino e dell’olio italiani in cui grande rilievo sarà dato alle eccellenze locali, impreziosita dalla presenza a vista delle splendide rovine dell’acquedotto dell’Aqua Virgo, con le sue quindici arcate perfettamente conservate. È in questo spazio unico che si terranno eventi tematici dedicati ai due prodotti, tra masterclass, degustazioni e momenti gastronomici di vario genere. “DeGusto – olio&vino”, nato dalla sinergia tra Unaprol (Consorzio Olivicolo Italiano) e Rinascente, ha come obiettivo principale quello di rimettere l’olio al centro del villaggio, valorizzando un prodotto simbolo del nostro Paese e della sua storia ancora tutto da scoprire, attraverso gli interventi di docenti qualificati dello stesso Unaprol e della Fondazione EvooSchool. Un percorso di avvicinamento al mondo dell’olio grazie al quale i partecipanti potranno scoprire, con degustazioni e lezioni teoriche e pratiche, pregi e difetti di un extravergine d'oliva, così da diventare consumatori più consapevoli. La prima delle quattro lezioni - tenutasi giovedì scorso sulla terrazza dello store di via del Tritone nell’incantevole cornice del ristorante MadeITerraneo, con la partecipazione dello chef stellato Riccardo di Giacinto - è stata improntata alla scoperta del “prodotto olio”: un primo approccio guidato per iniziare a conoscere un mondo affascinante come quello dell’olio, che aspetta ancora di essere raccontato come merita. Nel secondo appuntamento, invece, si tratteranno i principali metodi di raccolta e trasformazione, mentre nel terzo si tenterà di sfatare i tanti falsi miti da sempre riguardano sull'olio, al fine di svelarne il valore più autentico. L'ultimo incontro, infine, verterà sulla corretta lettura delle informazioni riportate in etichetta, a partire dalle differenze tra i marchi Dop e Igp e introducendo i principi fondamentali dell'agricoltura biologica. “La collaborazione tra il nostro consorzio, EvooSchool e La Rinascente – ha detto durante il primo incontro Nicola di Noia, Direttore Generale di Unaprol – nasce soprattutto per diffondere la cultura dell’olio di qualità. Troppo spesso l’olio non viene presentato e proposto con la dignità che meriterebbe, ovvero come un prodotto millenario con proprietà benefiche per la salute incredibili e come una grande risorsa per il nostro Paese, unico territorio al mondo che può contare sul oltre 500 varietà di olive”.

