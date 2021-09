È tornato Vinòforum: 2.500 etichette per raccontare il Vigneto Italia

Fino a domenica Roma sarà la capitale del vino

È iniziato venerdì scorso e durerà fino a domenica 19 Vinòforum-Lo Spazio del Gusto, manifestazione che festeggia la sua diciottesima edizione e lo fa in grande stile. 12.000 mq di verde nel bellissimo Parco di Tor di Quinto di Roma (Via Fornaci di Tor di Quinto 10, zona Ponte Milvio), con il suggestivo laghetto a fare da sfondo a un appuntamento irrinunciabile per winelovers e foodies. Oltre 600 cantine che proporranno in degustazione circa 2500 etichette in grado di raccontare al meglio il Vigneto Italia, senza dimenticare intriganti escursioni tra le grandi labels francesi. E con postazioni dedicate a importanti Consorzi come Prosecco Doc, Friuli Doc, Roma Doc e a istituzioni quali Regione Lazio-Arsial, Donne del Vino del Lazio, Unaprol-Consorzio Olivicolo Italiano, Strada del Vino di Latina.

“Un parterre di assoluto prestigio - spiega Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum - che testimonia l’importanza della nostra manifestazione. Per 10 giorni Roma sarà il palcoscenico del vino italiano, una sorta di agorà dove si incontreranno addetti ai lavori e appassionati per quel mix di divertimento, cultura e business, uno degli elementi caratterizzanti di Vinòforum”.

Ma se il vino è da sempre il fiore all’occhiello della manifestazione, grande spazio viene riservato alla cucina d’autore. Saranno ben 30 gli chef che si alterneranno nei Temporary Restaurant nel corso delle serate, proponendo ognuno tre piatti con prezzi che consentiranno anche ai più giovani di approcciare l’alta ristorazione. Che sarà grande protagonista anche nelle ambitissime The Night Dinner, cene uniche con il pubblico che avrà l’opportunità di dialogare senza filtri con i cuochi. Una parata di stelle della ristorazione selezionate da Food&Wine Italia, edizione italiana, diretta dal giornalista Federico de Cesare Viola, di una delle più iconiche testate dedicate al mondo dell’enogastronomia.

Ma non si vive di solo vino e cibo. Riflettori puntati quindi sulla Mix&Spirits Hospitality, spazio riservato a stampa e operatori all’interno del quale Massimo D’Addezio svelerà i segreti della miscelazione top level. Grande attesa per il Roma Caffè Festival, area dedicata a uno dei prodotti più amati al mondo, con l’esperto internazionale Francesco Sanapo pronto a slalomeggiare tra degustazioni, corsi e miscele. Confermata, dopo il grande successo delle passate edizioni, la Scuola dell’Olio Extravergine di Oliva a cura di Unaprol e della Fondazione Evoo School, per un percorso attraverso le tante cultivar italiane. E, approfittando del fatto di avere il cielo come tetto, saranno molti, come sempre, i visitatori che affolleranno le degustazioni organizzate da “Gli Amici del Toscano”.

“Crediamo di essere riusciti anche questa volta a organizzare un evento in grado di soddisfare tutti – conclude De Venuti – dal pubblico degli esperti agli addetti ai lavori, dagli appassionati ai semplici curiosi. Per questo 2021, più che mai, Vinòforum sarà davvero Lo Spazio del Gusto”.

Per ulteriori informazioni: www.lospaziodelgusto.it/

