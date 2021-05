Chianti classico 2018, un sorso goloso

26 maggio 2021 a

a

a

Castello La Leccia è un’azienda che si trova in una delle zone più note per la produzione di Chianti, Castellina. Cantina fondata nel 1920, da 10 anni certificata bio, attualmente funziona anche come agriturismo per vacanze in una delle zone più belle d’Italia, con una tenuta che si espande su 170 ettari complessivi, dei quali 17 a vigneto, 10 a oliveto e i restanti di bosco.

Tra i vini prodotti il Vivaio del Cavaliere rosso toscano Igt, un Chianti classico Docg e un Chianti classico riserva Docg. Tra le bottiglie più intriganti sicuramente l’annata 2018 del Chianti classico, un Sangiovese in purezza, prodotto con una selezione di uve provenienti da coltivazioni tra i 350 e i 500 metri.

Un vino che si apre al naso con profumi di frutta rossa, in particolare ciliegia, e poi accenni di note speziate e cuoio. Al sorso è morbido, bello rotondo e con una buona acidità che serve a tenerlo in equilibrio evitando il prevalere di quell’effetto «marmellata« che hanno alcuni Sangiovese.

La maturazione viene fatta in botti di rovere e un breve passaggio in cemento, per poi affinare in bottiglia altri 3 mesi. In scaffale il prezzo suggerito dall’azienda è 16 euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.