Spaghetti affumicati con caglio di capra, friggitelli e bottarga

13 marzo 2021 a

a

a

Ingredienti: 320 gr spaghetti, 300 gr latte di capra, m150 gr fumetto di pesce, succo di 1/2 limone, pepe verde, 12 friggitelli media grandezza, tagliati a julienne, 1 spicchio d’aglio, olio evo q.b., bottarga 2 cucchiai, 4 cucchiai pane di lariano tostato, fritto e poi sbriciolato grossolanamente, 4 cucchiai di coulis di peperoni arrostiti. Preparazione: In una padella capiente riscaldare un po’ di olio all’aglio. Mettere il latte in un pentolino e riscaldare. Prima che bolla abbassare la fiamma ed aggiungere il succo di limone, mescolare su fuoco bassissimo (non deve mai bollire) per 2 minuti e lasciarlo “cagliare”. Nel frattempo, cucinare gli spaghetti per metà del tempo di cottura, versare nel caglio di latte di capra caldo e finire la cottura aggiungendoci il fumetto di pesce caldo quando necessario. A cottura quasi ultimata, aggiungere i friggitelli, previamente cotti in padella. Sul piatto, versare un cucchiaio coulis di peperoni arrostiti, spaghetti, completate con pane di Lariano e bottarga grattugiata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.